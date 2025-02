TIPPTASE Eesti tegijad murdsid end maailma suurimale toidumessile

Araabia Ühendemiraatides Dubais toimuval Gulfoodil nimetati valmistoidu kategoorias kõige innovaatilisemaks tooteks Eesti keskkonnasõbraliku toidu tootja Thormi rebitud kanatu kookose-karri kastmes, mis on hernevalgust valmistatud kanafilee analoog maitseküllases kastmes.

«Kui maailma juhtivad toiduvaldkonna eksperdid tunnustavad meie toodet parima valmistoiduna, on see tugev argument meie toodete ja tehnoloogia kvaliteedi kohta. See auhind ei tulnud väga suure üllatusena, sest teadsime ka enne, et meie lähenemine ja tooted on maailma tipptase,» kommenteeris Thormi asutaja ja tegevjuht Peeter Tava.

«Küll aga on see tõestus, et taimne toit muutub aina atraktiivsemaks ka laiemale tarbijaskonnale. Kuna oleme oma tehnoloogia arenguga väga lähedal kohale, kus taimne «liha» maksab vähem kui liha, siis oleme veendunud, et suur läbimurre ei ole enam väga kaugel,» lisas Tava.

Gulfoodi innovatsiooniauhindadel teenisid Eesti tootjatest nominatsiooni veel ka FoodStudio ramen puljong (valmistoidu kategoorias), Haage pihlaka-õuna vesi, Eternal Youthi kollageeni ja kookospiimaga kohvijook (mõlemad jookide kategoorias) ning Revala kaks erinevat jäätisepulbrit (piimatoodete kategoorias).

Lisaks ettevõtetele astub messil üles ka Abu Dhabis tegutseva restorani Valgerand eestlasest peakokk Hannes Heinpalu. Kolmapäeval peab messi pealaval kõne Eesti regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman.