Meghan Markle taaselustab elustiilibrändi: eelmine piiras mind

Meghan, Sussexi hertsoginna, näib olevat taaselustamas oma elustiilibrändi, andes sellele nimeks As Ever. Uue hingamise on saanud ka krüptilise sisuga brändi kodulehekülg, mida illustreerib foto Meghanist ja tema tütrest Lilibetist ning kus on hetkel võimalik ainult uudiskirjaga liituda.