Läänemere pangale ehitatud maja ohustab häving: kohalikud seavad iga päev oma elu ohtu

Lübecki linn hoiatab, et Brodtneri kalda matkarada vajub osaliselt merre. Eriti ohtlik on piirkond endise noortepuhkekodu Haus Seeblick juures, kuna seal on oht edasisteks rannajärsakute varinguteks, teatas linn. Seetõttu tuleb selles piirkonnas piirdeid ja ohutuseeskirju kindlasti järgida. Tõkete ja hoiatussiltide eiramise korral on suur oht elule ja tervisele, rõhutas linn oma teates.