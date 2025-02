Nõudepesu käsnad ja lapid

Jah, tundub, et neid pestakse sageli, kuid mõnikord ei kuiva need isegi ära, kui neid uuesti kasutada. Soe ja niiske keskkond on bakterite kasvuks ideaalne, seega ärge unustage, et nõudepesuks mõeldud käsna ning köögi tööpinna kuivatamiseks mõeldud lapi võiks regulaarselt uute vastu välja vahetada.