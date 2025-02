Hommikusöök hoiab kõhu täis ja kilod eemal – kuid väldi neid vigu!

Kuigi puuviljad on tervislikud, võib mõni neist suure suhkrusisalduse tõttu veresuhkrut liiga kiiresti tõsta. Näiteks banaanid ja viinamarjad võivad tekitada veresuhkru järsu tõusu ja sellele järgneva näljasööstu. Parimad valikud on madalama suhkrusisaldusega marjad ja arbuus, mis sobivad ideaalselt müslisse, jogurti või pudru sisse.​ Papaya, ploom, virsik ja greip on samuti suurepärased valikud – need sisaldavad vitamiine, antioksüdante, magneesiumi ja kiudaineid, mis aitavad kaasa seedimisele ja täiskõhutundele.