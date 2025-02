KÕVA SÕNA Armastatud Eesti pitsakett lubab toota 3 miljonit pitsat aastas

«Valmistame jätkuvalt kõige taskukohasema hinnaga pitsasid Eestis, tegemata mingeidki järeleandmisi tooraine kvaliteedis. Meie põhikomponendid pärinevad kvaliteetset toorainet pakkuvatelt Eesti tootjatelt nagu Nõo Lihatööstus ja E-Piim,» ütles Peetri Pizza juht Marko Pleiats.

Ettevõte jätkas 2024. aastal laienemist, avades uued Peetri Pizza restoranid Sakus ning Pappa Pizza restoranid Järvekülas ja Randveres. Lisaks viidi Rakvere ja Haapsalu restoranid üle uuele Peetri Pizza 2.0 kontseptsioonile. Nüüd pakutakse kümnes restoranis üle Eesti pitsa kõrval ka pastat.

Oluline verstapost oli uue kaubamärgi Peetri Pizza GO turuletulek, mis pakub innovaatilist lahendust – 2 minutiga valmivaid kiirpitsasid. «Eelmisel aastal avasime kolm GO müügipunkti ning plaanime selle kontseptsiooniga laieneda ka väljapoole Eestit. GO formaat on mõeldud frantsiisiks väiksemate kuludega,» selgitas Pleiats.

Läti turul hästi vastu võetud Riia Peetri Pizza & Pasta restorani kõrvale on plaanis avada sel aastal veel üks restoran. Samuti laiendatakse Peetri Pizza GO kontseptsiooni Läti turule.

«Eesti turul näeme veel kasvuruumi ning oleme välja arvutanud, et kontseptsiooni väikese kohandamisega on võimalik rajada veel kuni 20 Peetri Pizza restorani. Eriti perspektiivikas on Kesk-Eesti piirkond, kuhu otsime aktiivselt frantsiisipartnereid,» lisas Pleiats.

Eelmisel aastal olid jätkuvalt kõige populaarsemad Eesti läbi aegade ostetuimad pitsad Mafioso ja Margherita. «Plaanime sel aastal pöörata erilist tähelepanu restoranide kohapealsele teenindusele, et pakkuda klientidele ahjusooje pitsasid ja parimat teeninduskogemust. Aasta teises pooles üllatame kliente uute põnevate kohapealsete võimalustega,» lubas Pleiats.

Tänavune aasta on ettevõttele eriti tähelepanuväärne – Peetri Pizza tähistab oma 35. ja Pappa Pizza 30. sünnipäeva. Peetri Pizza on 1990. aastal loodud kodumaine ettevõte, olles Eesti suurim pitsakett ja siinse pitsakultuuri teerajaja. Eestis on kokku 55 Peetri Pizza ja sõsarketi Pappa Pizza restorani ning restoran Lätis.