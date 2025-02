UUE KODU LÄVEL Siin on 2 üliolulist sammu, enne kui võtmed kätte saad

«Üleandmise protsess kliendi jaoks käib kahes etapis,» selgitab Toots. «Kui korter on valmis saanud, teavitatakse klienti, et ta tuleks korterit üle vaatama. Esimene on ülevaatuse akt, mis vormistatakse pärast seda, kui klient on kontrollinud, kas korter on sellises seisus ja viimistluses nagu kokku lepitud ehk vastab lepingule.»

Kui ülevaatusel leitakse puudusi, tuleks need kindlasti akti kirja panna. Seda soovib näha ka pank, kui korter on ostetud laenuga. Pärast notariaalset tehingut toimub korteri lõplik üleandmine, mille käigus vormistatakse üleandmise akt, mida vahel nimetatakse ka vastuvõtuaktiks. Sellega ühes antakse üle võtmed, fikseeritakse näidud ning kinnitatakse, et varasemad puudused on kõrvaldatud. Sellest hetkest läheb vastutus müüjalt kliendile. «Esimene soovitus on kindlasti, et korteri ülevaatamisel tuleks jälgida, kas korter on päriselt ka valmis. Kindlasti ei tasu vaadata poolikut korterit – pigem võta rohkem aega kui vähem.»

Tea, mida ostad

Tootsi sõnul ei piisa korteri valikul vaid seinavärvi ja planeeringu hindamisest – sama oluline on süveneda tehnosüsteemidesse ja küttelahendustesse juba ostuprotsessi alguses. «Sageli ei ole kliendid ostetava korteri kohta küsinud piisavalt infot. Näiteks võivad tekkida valed eeldused vannitoa põrandakütte tüübi või ventilatsioonilahenduse osas. Ühesõnaga ei omata täit ülevaadet tootest või sellest, mis korteris olema peaks.»