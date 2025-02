ÄRA UNUSTA 5 olulist asja, mida peaks sel aastal kodu üürides omanikult küsima

Tähtajatu või tähtajaline leping

Üürilevõtja jaoks on reeglina sobivam sõlmida tähtajaline leping. Sellist lepingut saab üürileandja lõpetada ainult erakorralisel juhul, näiteks kui üürnik rikub lepingut. See annab üürnikule suurema kindlustunde, et ta endale kõige kiiremal või ebasobivamal ajal ei pea hakkama uut kodu otsima. Lisaks on omanikul tähtajalise lepingu puhul raskem üürihinda tõsta. Arvestama peab aga sellega, et tähtajaline leping lõpeb fikseeritud ajal ning kui üürileandja ei soovi lepingut pikendada, siis tuleb ikkagi endale uus elamispind otsida. Kui aga kumbki pool pärast tähtajalise lepingu lõppemist kahe nädala jooksul teistsugust tahet ei avalda, muutub leping tähtajatuks.

Remondikohustuse kokkulepe

Seaduses on sätestatud võimalus, et üürilepingusse saab lisada klausli, et üürnik on lepingu lõppemise korral kohustatud tagastama elamispinna täpselt samas seisundis, nagu see oli üürile andmise hetkel. See tähendab, et kõrvaldada tuleks ka loomulikust kasutamisest tekkinud kulumine, nagu täkked parketil, tapeedi kulumine ja muu selline. Selline asi võib jääda üürilepingus märkamata, mistõttu on oluline see punkt endale selgeks teha. Kui aga üürnik ei soovi vastavaid töid teha või kulumise eest tasuda ning sellist kokkulepet kirjalikult ehk üürilepinguga sõlmitud ei ole, kehtib eeldus, et kulumine on kaetud üürimaksetega.