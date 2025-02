Kolm ühe hinnaga! Lihulas müüakse kolm iseloomuga korterit vähema eest kui ühetoaline Tallinnas

Hubane maja asub rahulikus ja looduslähedases piirkonnas, kus on mõnus elukeskkond ja head ühendused. Lihula on tuntud oma ajaloolise tausta ja kultuurielu poolest, pakkudes maalilist elukeskkonda ning praktilist ligipääsu nii Haapsalu, Pärnu kui ka Tallinna suunal.

Maja paikneb vaiksel kõrvaltänaval, kuid samas on kõik eluks vajalik – poed, kool, lasteaed ja ühistranspordipeatused – vaid lühikese jalutuskäigu kaugusel.​

Ehitisregistri andmetel on müügis olevas majas kolm korterit. Esimesel korrusel asub kahetoaline korter suurusega 45,0 ruutmeetrit ning kolmetoaline korter, mille pindala on 65,3 ruutmeetrit. Teisel korrusel paikneb ühetoaline korter, mille suurus on 27,1 ruutmeetrit.