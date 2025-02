Puhastuseksperdi nipp: kohvipleki eemaldamiseks ära nühi, vaid koputa

Koputamise meetod sobib ka teiste plekkide puhul. Selleks võib olla kastmeplekk või miks mitte huulepulga jälg. Forus heakord katsetas oma töötajate koolitusel hiljuti koputamise meetodit ka huulepulga plekiga. Puhastusteenindajad koputasid tekstiilil plekki ja said üllatuseks kogu rasvase pleki tõhusalt ilma keemiata pinnalt kätte. Soovitame ise järele proovida.

Osadel inimestel on kodus olemas näiteks tekstiilipuhastusmasinad, millega saab edukalt käsitööd tegemata plekid vaibalt ja pehmelt mööblilt eemaldada.

Kohvipleki eemaldamine samm-sammult. Foto: Forus

Puhastusteenused ärikliendile

Käsitsi koputamise tehnika on mõeldud kodutarbijatele. Forusel on palju ärikliente, kellele pakutakse koristusteenuseid. Klientide hulgas on teiste hulgas erinevad büroohooned ja hotellid, kus on ka arvestatav ruutmeetreid vaibapinda ja samuti pehmet mööblit. Nii pole harv juhus, kus kümned või sajad inimesed joovad päeval kontoris kohvi ning selle käigus määrduvad ka vaipkatted. Suurtel kontoripindadel kohvi ja muude plekkide eemaldamine tekstiilipindadelt viiakse läbi spetsiaalsete masinatega, mitte koputamise tehnikaga.

Kui Forus näeb uut objekti külastades, et seal on vaibad, siis juhitakse kohe klientide tähelepanu, et vaipkatted on plekkidele vastuvõtlikud ja määrduvad.

Tänapäeva koristusmasinad ja puhastusvahendid on tõhusad, mis tähendab, et ka mitu aastat vaiba sees kuivanud kohviplekid saab efektiivselt eemaldada ja väga paljudel juhtudel keskkonnasõbralike puhastusainetega.

Kokkuvõttes nipinurk kõikidele kohvisõpradele. Selleks, et oma elu lihtsamaks teha ja aega säästa, on sõbralik soovitus võtta kohvi joomiseks suurem tass ja selle asemel, et kruus ääreni täis panna, võta vajadusel kohvi kaks korda. Nii satub vähem plekke ka vaipadele ja mööblile.