Kas sinu kodus on see hädavajalik nutiseade?

Vingugaasi seadmeta ei tuvasta

Tulekahjude kõrval on veel teine suur murekoht – vingugaas. Tegemist on lõhnatu, maitsetu ja värvusetu gaasiga, mis pikemaajalisel kokkupuutel meie organismile suurt kahju võib tekitada.

«Sageli pole pererahvas teadlik, et nende kodus salakaval oht üldse ringi liigub,» nendib Pärjala. «Näiteks on olnud juhuseid, kus tahkekütteseade ajab regulaarselt väikses koguses vingugaasi sisse ja seetõttu on Nublust loobutud: kodus on olnud suur oht tervisele, kuid on arvatud, et andur annab valehäireid.»