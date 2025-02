ALLA ÜHE EURO Eesti kauplusekett langetas vastlakuklite hindu

«212 986 müüdud kuklit on muljetavaldav arv, mis kinnitab, et vastlakukkel kuulub meie klientide vaieldamatute lemmikute hulka, jäädes pagaritoodetes alla vaid pitsadele,» märgib Rimi ostujuht Marilin Jürisson. «Kui saaks asetada kõik need kuklid üksteise otsa, ulatuks torn kahe Mount Everesti kõrguseni,» muigab ta.

Kõige populaarsemaks on läbi aastate osutunud Rimi pagarite valmistatud moosiga vastlakuklid, mis moodustasid pea poole kogu müügist. Samuti eelistavad eestlased martsipanitäidisega kukleid. Tänavune sortiment on suuresti sarnane eelmise aastaga, pakkudes nii klassikalisi maitseid, aga ka mõningaid uuenduslikumaid variatsioone nagu vaarika- ja passionimaitselised kuklid.

Hinnalangus toob vastlakuklid rohkematele kättesaadavaks

«Meil on häid uudiseid ka hinna osas – oleme langetanud mitmete kuklite hindu, et muuta see traditsioon veelgi suuremale hulgale peredele kättesaadavaks ka majanduslikult keerulisematel aegadel,» lisab Jürisson. «Meie pagarid on sel aastal toonud turule soodsama vahukoorekukli, mille hind on 0,95 eurot tükk. Näiteks mullu 1,35 eurot maksnud martsipanikukkel maksab tänavul 1,10 eurot ning moosiga vahukoorekukli hind on langenud 1,45 eurolt 1,40 eurole,»selgitas Jürisson.