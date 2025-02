KIIRUSTA Algas piletimüük kevade oodatuimale toiduelamusele

Tänavuse Tallinna Restoranide Nädala üks olulisemaid uuendusi on esmakordselt lisandunud «Tasting Menu» kategooria, mis pakub gurmaanidele unikaalse võimaluse kogeda tipptasemel gastronoomiat. Kategooria raames on Tallinna tippkokad kokku pannud spetsiaalsed mitmekäigulised menüüd, mis viivad külalised maitseelamuste rännakule, ühendades innovatsiooni, traditsioonid ja hooajalised kvaliteetsed toorained.

«Tasting Menu on mõeldud neile, kes soovivad midagi enamat kui lihtsalt õhtusööki – see on gastronoomiline teekond, kus iga roog on hoolikalt valitud ja viimistletud, et pakkuda terviklikku ja meeldejäävat elamust,» selgitas Tallinna Restoranide Nädala projektijuht Mairit Saluveer. «Oleme näinud, et meie külastajad otsivad üha enam sügavamaid ja eksklusiivsemaid maitseelamusi ning seetõttu oleme sel aastal avanud selle täiesti uue võimaluse.»