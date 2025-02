Tavaliselt lõikame sibula alumise osa ära ja viskame selle minema, kuid selle asemel võiks sibula jupi panna madalasse veekaussi. Mõne päeva jooksul hakkavad sibulast nii uued võrsed kui juured. Kui see juhtub, on õige aeg panna see potti ja katta kergelt mullaga.