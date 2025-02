Prügi sorteerimine väikeses korteris – kuidas seda tõhusalt teha?

Paljud arvavad, et Eestis liigiti kogutud prügi satub lõpuks kõik ühte kohta, kuid tegelikult on prügi sorteerimine ja ringlussevõtt Eestis väga süsteemne. Mulje, et kõik läheb ühte, on ekslik: prügiauto sisemus on jagatud lahtriteks, kuhu kogutakse eraldi erinevad jäätmeliigid, nagu klaas, plast, paber ja biojäätmed.