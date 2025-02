IMETLE VÕI OSTA KAASA Tallinna botaanikaaia vallutavad põnevad orhideed!

«Seekordne orhideenäitus on meil välja kukkunud suuresti Kagu-Aasia kallakuga,» räägib Tallinna Botaanikaaia troopiliste ja subtroopiliste taimede osakonna juhataja Jaan Mettik ning selgitab: «Meie ajalooline tsümbiidiumite kollektsioon on tänavu üllatavalt õierikas, rohkelt saame seekord näitusele välja panna veenusekingi ning meile üsna igapäevasteks saanud kuukingad on ju samuti pärit troopilisest Aasiast. Kindlasti väärivad tähelepanu ka üsna harva nähtavad juveelorhideed, kes püüavad pilku mitte õite, vaid sädelevamustriliste lehtedega.»