AGA SINA? Just nii suur osa rahvast sooviks oma kodu lähedale tuuleparki

Värskes Ühiskonnauuringute Instituudi küsitluses paluti inimestel öelda, kuidas nad suhtuksid sellesse, kui nende kodu lähedale ehitatakse tuulepark. Antud küsimuses valiti vahemaaks kolm kilomeetrit, kuna see on piir, mille puhul saavad koduomanikud kõrgemate tuulikute puhul hüvitist.

Erakondliku eelistuse järgi ei sooviks kodust kolme kilomeetri kaugusele kerkivat tuuleparki 89 protsenti EKRE, 77 protsenti Keskerakonna ja 57 protsenti Isamaa toetajatest. Samal ajal ütles 66 protsenti SDE ning 65 protsenti Reformierakonna toetajatest, et na oleksid sellega nõus.

Erakondliku eelistuse järgi on otsusega rahul 70 protsenti EKRE, 56 protsenti Isamaa ning 52 protsenti Reformierakonna toetajatest. Keskerakonna toetajatest on 45 protsenti rahul ning 33 protsenti ei ole rahul ja SDE toetajatest on 43 protsenti rahul ning 27 protsenti ei ole rahul.