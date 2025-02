AITAB NALJAST Prints Harryt ähvardab Ameerikast väljasaatmine

Ei ole kindel, kui kaua perekond võib veel Ameerikas viibida. Kui president Trumpilt küsiti selle kuu alguses väljasaatmise kohta, ütles ta, et tahab Harryt Ameerikas hoida, kirjutab Iltalehti. Trump on varem öelnud, et ta ei kavatse Harryt kaitsta, pigem vastupidi. Aasta tagasi väitis ta, et toonane president Joe Biden «kaitses» Harryt, hoides tema immigratsioonitaotluse saladuses.