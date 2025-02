PANK SELGITAB Kas ettevõtjana on kodulaenu saamine keerulisem kui palgatöötajana

Ettevõtlusega tegelemine on viimase viie aasta jooksul järk-järgult kasvanud. Paljud inimesed kasutavad oma oskusi lisasissetuleku teenimiseks, pakkudes näiteks nõustamisteenuseid või müües valmistatud käsitööd. Nii juhtubki sageli, et hobi muutub sissetulekuallikaks ja tekib vajadus ettevõtte loomiseks.

«Peamine sõnum on, et ettevõtjana kodulaenu taotlemine ei ole midagi teistsugust ning pank ei suhtu selle valdkonna klientidesse kuidagi erinevalt. Kodulaenu taotlevate ettevõtjate seas on nii suurettevõtete omanikke, kelle peamine sissetulek on nende enda ettevõttest, kui ka neid, kes teenivad lisatulu oma põhitöö kõrvalt. Küll aga on meie kohustus veenduda, et laenu antakse vastutustundlikult,» selgitas Kikas.

Pank analüüsib laenutaotleja sissetulekute jätkusuutlikkust ja kui need tulevad tema enda ettevõttest, siis pööratakse suuremat tähelepanu ka ettevõtte senisele käekäigule. «Ettevõtjana otsustab inimene ise oma palga ja muude tasude suuruse. Mõnikord on need minimaalsed maksude optimeerimise eesmärgil, aga on ka juhtumeid, kus palk on ettevõtte kasumit ja mahtusid arvestades ebamõistlikult kõrge. Sellisel juhul hindab pank, milline on tegelik jätkusuutlik sissetulek ja arvestab seda kodulaenu väljastamisel,» sõnas ta.