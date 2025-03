TAASTUMISE MÄRK? Ehituspuidu hind on paari aasta tagusest tipust just nii palju odavam

Raul Kadaru sõnul on talv ehituses traditsiooniliselt madalhooaeg, sest välitööde tegemine on keeruline. «Tavaliselt on aasta viimased ja esimesed kaks kuud ehituses kõige vaiksemad, aga tänavu oli seis üllatavalt hea – soe talv võimaldab pausita ehitada. Ühtlasi mõjutab langev Euribori laenumarginaal tarbijakindlust ning suurem pessimism hakkab sektorist taanduma. Tegurite koosmõjul on tänavu aastatagusega võrreldes nii puit- kui üldehitusmaterjalide käive 20% kõrgem,» ütles Kadaru.

«Ehituspuidu hind on praegu paari aasta taguse tipuga võrreldes pea poole võrra odavam, aga tootjatelt tuleb surve teises kvartalis 5-10-protsendiliseks tõusuks. Seda peamiselt kahel põhjusel – sooja talvega maapind ei jäätu, mistõttu on puitu metsast keerulisem välja tuua. Tavaline palgivarumine on väiksem, osad meie saeveskid töötavad poole võimsusega ja mõned on Skandinaavias talveks üldse seisma pandud. Samuti on üldiseid raiemahtusid vähendatud ning see mõjutab turgu ja hindasid,» selgitas Kadaru.