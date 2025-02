TEEME SELGEKS Kuidas tunda ära kvaliteetne köögiviljaseeme?

Millisele viiele nõudele peab turustatav köögiviljaseeme vastama ja kuidas teha teadlik valik, selgitab Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) taimetervise ja paljundusmaterjali osakonna nõunik Piia Puusepp.

Sort peab olema kantud sordilehte

Eestis on lubatud turustada vaid Euroopa Liidu (EL) ühtsesse sordilehte kantud sortide seemneid, mis on läbinud registreerimiskatsed. «Katsete käigus hinnatakse sordi eristatavust, ühtlikkust ja püsivust. Iga sort on unikaalne, mis tähendab, et ta erineb teisest sordist vähemalt ühe tunnuse poolest. Sordi paljundamisel peab järglaskond olema ühtlik, et kõik taimed oleks sarnased. Püsiv on sort siis, kui need tunnused püsivad mitme põlvkonna jooksul,» selgitab Puusepp protsessi.

Sort on intellektuaalne omand ning võetakse sordiomaniku soovil kaitse alla. «Oluline on teada, et sordinime kasutatakse alati samal kujul, nagu see on sordilehes registreeritud,» juhib spetsialist tähelepanu.

Sordilehte võetud sordi puhul saab tarbija olla kindel, et ostetud seemned vastavad päriselt pakil kirjas olevale sordikirjeldusele. «Sordilehte võetud sordil on olemas sordikirjeldus ja sordi säilitaja, kes vastutab selle eest, et seemne pakis on ikka sordiehtsad seemned,» selgitab Puusepp.