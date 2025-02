Aitab toolil tolmu koguvatest riidekuhjadest! Nipid, kuidas seda probleemi lahendada

Ta lisas, et asjade riputamine vabastab kodus põrandaruumi, nii et iga tuba näeb välja rohkem korrastatud ja seal on lihtsam ringi liikuda.

Kasuta ruumi kõrgust ja loo võimalus asjade riputamiseks. Foto: Ikea

Loo kodu, mille eest on lihtne hoolitseda

Korrastatud kodu mitte ainult ei näe ahvatlev välja, vaid see mõjutab väga tugevalt, kui kiiresti leiame üles vajalikud asjad, mis lõppkokkuvõttes lihtsustab meie kodust igapäevaelu. «Arvatavasti mäletavad paljud meist olukorda, kus otsime võtmeid, mille asukohta me ei mäleta – sellistes olukordades tekivad ärevus ja stress. Aga mida vähem aega kulub asjade otsimiseks ja kodu korrastamiseks, seda rohkem aega on meil lõõgastumiseks ja nautimiseks,» rääkis sisekujundaja.

Väiksemate esemete jaoks soovitab ta proovida praktilisi kodu korrastamise lahendusi nagu väikesed hoiukastid või korvid (on olemas isegi rippuvate korvide komplektid), riiulisüsteemid ja sahtlisisud, mis muudavad igapäevaelu lihtsamaks. Asjade jaoks, mida saab riputada – isekleepuvad konksud, millelt saab näiteks võtmeid haarata käigu pealt.

Ukse külge saab kinnitada konksud, mille otsa saab asju riputada. Foto: Ikea

Suuremate esemete jaoks võivad avatud hoiustamise võimalused nagu korvid või kastid aidata hoida esemeid kergesti kättesaadavana, säilitades samal ajal korrastatud ruumi, ja kõike seda saad endale lubada vaid mõne euro eest. Lisaks võib kompaktne mööbel sisseehitatud hoiuruumiga, nagu pingid ja diivanilauad, vähendada segadust, täites samal ajal mitut eesmärki.