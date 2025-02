Toataimede armastajatele on murettekitav näha, kuidas nende rohelised kaaslased kaotavad oma elava värvi, kuid see ei tähenda tingimata, et taimed on hukule määratud. Prestige Flowersi taimeekspert Elise Harlock selgitab, mis võib kollaste lehtede taga peituda ja kuidas oma taimed taas lopsakaks muuta.

«See on märk, et midagi pole päris õige, kuid hea uudis on see, et enamasti on seda lihtne parandada,» ütleb ekspert Expressile.