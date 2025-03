Kas sina elaksid siin? Tutvu maailmarekordit hoidva minisaarega!

Just Enough Room Islandiks kutsutav saareke.

Kui armastad lihtsat elu ja privaatsust, siis on see saareke just sinule! Hub Island, mis on üks maailma väiksemaid asustatud saari, on vaevu tenniseväljaku suurune ehk ideaalne neile, kes naudivad üksildust, sest ega rohkemale kui ühele inimesele seal väga ruumi olegi. Aga kes elab sellel miniatuursel saarel?