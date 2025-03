Geniaalne nipp, miks visata pesumasinasse niiske salvrätik

Kui sul on karvane lemmikloom, tead hästi, kuidas tema karvad riietele ja mööblile kinnituvad. Pesumasinas keereldes kipuvad need karvad aga hoopis muudele riietele ladestuma ning võivad pikapeale isegi pesumasina ummistada. Õnneks on olemas lihtne nipp, mis aitab sellest probleemist vabaneda – pane pesumasinasse niiske salvrätik!