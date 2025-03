Armastatud võistlussaate kohtunik avalikustab, miks ta tegelikult töölt lahkuda tahab

«Ma teen sel aastal veel Bake Offi, aga ma ei tea, kas see jääb mu viimaseks,» ütles Leith möödunud nädalavahetusel ajalehele Daily Mail. «Ma pean ühel hetkel lõpetama, nii et võib-olla lõpetan järgmisel aastal.»

«Mõtlesin, et vaatan lihtsalt, kuidas see aasta läheb, sest tunnen end kindlasti vanemana kui eelmisel aastal,» lisas ta. «Asjad nagu toolilt tõusmine võtavad nüüd rohkem aega kui varem. Ma ei tunne end mugavalt ilma käsipuuta trepiastmetel. Kaks aastat tagasi need asjad mind ei häirinud – ma võisin trepist üles joosta.»