NÄDALA BISTROO Umamine Mürkel Uue Maailma äärel

Bistroo Morel võiks kanda ka keerulisemat nime Morchella. Või hoopis lihtsamat, Mürkel. Sest esimesed kaks tähendavadki kärjelise kübaraga mürklit ehk morelli, seda maitsvat kevadseent, mida leidub ka Eestis. Tallinnas Uue Maailma servas, Ameerika Ühendriikide tulevase saatkonna kõrval on noobli kortermaja tänavakorrusel valinud hõrgutav söögikoht endale nimeks siiski Morel.

Ultrasõbralik, kiire ja professionaalne teenindus on esimene, mis külalisele kätte paistab, kui ta bistroolikult kirjule kivipõrandale astub. Hommikul oli keegi raadios just kurtnud, et noored vajaksid koolis suhtlemisõpet, sest nad ei oska võõrastega silmast silma rääkida. Morelis seda muret pole – ettekandjad suhtlevad sinuga nii, nagu oleks ammuste tuttavatega grilliõhtule ühe laua taha sattunud. Kannuvesi jõuab lauda hetkega, juba enne, kui üldse midagi küsida jõuame.