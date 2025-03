Arhitektuuribüroo selgitab: Eesti ehitusturul on seitse erineva profiiliga tellijat

Eesti ehitusturg on pidevas muutumises, millega tuleb aktiivselt kohandada. Viimastel aastatel on kasvanud nõudlus energiasäästlike ja jätkusuutlike hoonete järele, mis on tihedalt seotud Euroopa Liidu poolt seatud eesmärkidega vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja parandada hoonete energiatõhusust.

Näiteks Euroopa Liidu energiatõhususe direktiiv seab liikmesriikidele kohustuslikud eesmärgid hoonete energiatarbimise vähendamiseks ning nõuab, et uued hooned oleksid lähedased nullenergiahooned. Lisaks on Euroopa Liit välja töötanud mitmeid standardeid ja märgiseid, mis aitavad meil hinnata hoonete energiatõhusust ja jätkusuutlikkust. Pidades silmas kliendi profiili, ehitussektori nõudeid ja trende, saab pakkuda igale kliendile, vastavalt kliendi profiilile, parima lahenduse, mis on kasulik mõlemale osapoolele.

Aidates arhitektidel paremini mõista klienti, tuleb sisse tuua eskiisi põhjalikum lahendamine, kuhu tuleb kaasata insenerid, ehitaja, maakler ja ning keskenduda numbritele, mille alusel on võimalik arendajal tasuvusarvutusi teha. Loomulikult on oluline ka hoone arhitektuur, mis pakub võimalust rääkida lugu ning elavdada keskkonda, aga see peab tuginema numbritel.

Ka ilul on hind ja tellija on nõus seda maksma, kui on sellest eelnevalt teadlik ning näeb lahenduses enamat kui lisakulu. Hoone välimuses peitub rohkem kui vaid väline ilu. Nagu ennem mainitud, hoone arhitektuur räägib lugu, kuid see «​lugu» saab määratlevaks, mitte vaid ostuperioodil, vaid ka hilisemas faasis: kas hoone kutsub külastama; millise mulje jätab hoone külastuse käigus; kuidas on hoones elada/töötada jne.

Võib küll arvata, et arhitekti ülesanne on projekteerida hea funktsionaalsusega ja linnaruumi sobiv hoone, kuid lisaks sellele on vajalik arhitektuuriliste lahenduste pakkumisel arvestada ka ehitushinda ja projekti ehituse keerukust ning ka hilisemaid halduskulusid. Just need viimased on tegurid, mis mõjutavad oluliselt projekti kasumlikkust jäävad tihti projekteerijatel tahaplaanile.