KAITSEMÜÜR Sündis õigusalane koostöö kinnisvaramüüjate kaitseks

Viimastel aastatel on hüppeliselt kasvanud vaidluste arv, milles kinnisvara ostjad esitavad müüjate vastu kinnisasja varjatud puudustest tulenevaid nõudeid. Selleks, et pakkuda kinnisvaramüüjatele vajalikku kinnisvarateemalist tuge, on Lumen Kinnisvarabüroo ja Advokaadibüroo Lepmets & Nõges sõlminud koostööleppe, mille raames saavad Lumen Kinnisvarabüroo kliendid kuni viie tunni ulatuses kinnisvaraalast õigusabi.