Kartulikoored sisaldavad palju toitaineid, mida taimed ja viljapuud vajavad. Kui kevad saabub, saab neist teha väärtuslikke väetisi, mis on tõhusamad kui enamik poes müüdavaid kemikaale, kirjutab Vakarys Ekspresas.

Koored on eriti rikkad fosfori, kaaliumi, kaltsiumi, magneesiumi, raua, naatriumi, mangaani ja tsingi poolest. Need on väga kasulikud vaarika-, karusmarja-, sõstra- ja maasikapõõsastele.