PANK SELGITAB Kas ja kuidas saavad vanemad aidata last esimese kodu ostmisel?

Eksperdi sõnul on väga levinud, et lapse koduostu soovi toetatakse omafinantseeringuks vajaliku summaga. Küll aga on olemas ka muid võimalusi, nagu näiteks vanema kaasamine laenu kaastaotlejana. «Kaastaotlejana saab laenu võtta kuni kahe inimesega ehk nendeks võivad olla näiteks üks lapsevanem ja noor. Selline toetusviis aitab suurendada laenuvõimekust ja avardab valikuvõimalusi. Hea on siinkohal meelde tuletada, et kaastaotleja saab olla elukaaslane või lapsevanem, ent mitte kaugem sugulane, sõber või tuttav,» sõnas Kikas.

Vastutuse jagamise osas kohtab sageli eksiarvamust, et põhitaotleja peaks olema inimene, kelle sissetulek on suurem. See aga ei vasta tõele, sest kodulaen kui kohustus jaguneb solidaarselt kahe taotleja vahel ja panga jaoks on mõlemad võrdselt vastutavad. Siiski tasub teada, et omafinantseeringu summa võetakse maha vaid ühe taotleja kontolt, mistõttu tuleb pangale teada anda, kelle kontolt finantseering maha võetakse.

Koduostjad, kellel ei ole võimalusi omafinantseeringut täies mahus katta, võivad uurida ka käenduse võimalust. Eestis on näiteks riiklikult toetatud KredExi(EIS) eluasemelaenu käendus, mis on suunatud noortele peredele, noortele spetsialistidele ja lasterikastele peredele ning selle eesmärk on vähendada sissemakseks vajalikku summat. See võib tekitada küsimuse, et kas käendajaks sobib ka eraisik?