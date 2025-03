LÄBIMURRE Tuntud Eesti toiduõlitootja sõlmis lepingu jaapanlastega

EBM Grupi ekspordijuhi sõnul on kõige olulisem õppetund Jaapani turule sisenemisel kindlasti kannatlikkus ja järjepidevus. «Jaapani ärikultuur põhineb usaldusel ja pikaajalistel suhetel, mistõttu ei pruugi tulemused tulla kiiresti. Oluline on investeerida suhete loomisesse ja usalduse võitmisse. Samuti on väga tähtis kohandada oma tooteid vastavalt kohalikele nõuetele ja tarbijate ootustele, olgu see siis pakend, maitse või sertifikaadid,» ütles Belikova.