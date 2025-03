ÄRA RISKI Maja tehnosüsteemide uuendamata jätmine võib tuua ulatusliku kahjunõude

Kui korteriühistu vastutuskindlustuse limiit on ebapiisav või kahju on põhjustatud vananenud tehnosüsteemide purunemisest, siis ei pruugi kindlustus kogu kahju katta. Sellisel juhul lasub osa hüvitamiskohustusest korteriomanikel, kes peavad selle tasuma oma vahenditest,» märkis Kaldamäe. «See tähendab, et iga korteriomanikku võib ootamatult tabada mitmesajaeurone või suuremgi kahjunõue.»

Maja eest tuleb hoolt kanda

Vastutuskindlustuse leping üksi ei pruugi korterühistut ootamatuste eest kaitsta, sest kui tegemist on kortermajaga, millel vanust juba 30 aastat või rohkem, saab kindlustuskaitse puhul määravaks ka maja ja selle tehnosüsteemide seisukord. «Juhul, kui kahju on tingitud sellest, et hoone vee- ja kanalisatsioonipüstikud, kütte- ja elektrisüsteem on uuendamata, siis võib juhtuda, et kindlustus vähendab kahjuhüvitise suurust. Kui aga kahju põhjustanud tehnosüsteem on üle 50 aasta vana, siis on võimalik, et kahju ei kuulu üldse hüvitamisele,» märkis Kaldamäe.