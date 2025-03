KAS TEADSID? Miks on koos söömine oluline vaimse tervise seisukohast?

2023. aasta Eesti inimarengu aruandes selgitatakse, et suhtekeskkond on midagi, mida inimesed iga päev loovad suhetes iseenda, lähedaste ja ühiskonnaga laiemalt. Inimese loomuomaseks vajaduseks on kuulumine kogukonda, olgu selleks perekond, kooliklass või mõni muu tähendusrikas toetav grupp.