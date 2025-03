ON, MIDA OODATA Tallinna menukas linnajagu täieneb eriti säästlike kodudega

A-energiaklassiga hoones paiknevate korterite suurused jäävad vahemikku 42–161 ruutmeetrit ja ruutmeetrihinnad algavad 4200 eurost. Parkimiskohad asuvad hoone esimesel ja maa-alusel korrusel, haljastatud sisehoovis on puhke- ja mängualad. Hoone arhitektuurilahenduse autor on Arhitektuuribüroo PLUSS, vahendab BNS.

Väärika ajalooga Noblessner on kujundatud kaasaegseks elukeskkonnaks, kus hoonete ümber on terviklik linnaruum väljakute, pargialade, mereäärse promenaadi ja mitmekesiste vaba aja veetmise võimalustega. Merko ja BLRT koostöös on Noblessneris valminud neli kortermaja Staapli tänaval, viis kortermaja Vesilennuki tänaval ja üks kortermaja Allveelaeva tänaval.