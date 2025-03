KARM REAALSUS Armastatud puuvili ei pruugi kõigile sobida

Mango kuulub samasse botaanilisse perekonda nagu roniv mürgipuu. Mangokoores ja mahlas on õlist vaiku nimega urušiool, mida leidub ka näiteks ronivas mürgipuus. Tundlikel inimestel võib see põhjustada allergilisi reaktsioone. Nii mõnigi inimene võib seetõttu tunda, et suu hakkab sügelema, kui mangokoor koos viljalihaga suhu satub. See on märk allergiast, mida tuleb tõsiselt võtta, sest see võib tundlikkuse suurenedes ajaga süveneda.