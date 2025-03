Veebruaris müüdi kõige rohkem just seda tüüpi kortereid

Tallinna uute kodude müügiarvudes on veebruaris näha eelmise kuuga võrreldes suurt hüpet. Citify.eu andmetel müüdi veebruaris Tallinnas 166 uut korterit, mis on 74 rohkem kui jaanuaris. Kui võrrelda uute kodude veebruarikuu müügiarvu 2024. aasta sama kuuga, siis on tõus 91 protsenti.

«Hetkel on Tallinnas pakkumises umbes 2600 uut kodu, mis praeguses turuseisus moodustab paari aasta jagu müügimahtu. Nõudlust on viimastel aastatel mõjutanud kättesaadavuse vähenemine kõrgete intressimäärade tõttu, mistõttu on uusarendusturul hetkel mõnedes tootesegmentides ülepakkumine. Järgmistelt kuudelt ootame aga müügi suurenemist, uute kodude kättesaadavus on intressitaseme alanemise läbi selgelt paranenud,» ütles Laanoja.