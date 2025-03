TURVAFIRMA HOIATAB Pakettakende nõrkused meelitavad vargaid ligi

Viking Security pika kogemusega turvajuhi Juhan Aia sõnul pole midagi eriskummalist ka selles, et äsja palju tähelepanu pälvinud varas oli pärit Moldovast, sest kahjuks tegutsevadki elukutselised vargad üle riigipiiride.

«Eestis on vist kõik kuulnud meid aeg-ajalt ründavatest Leedu autovarastest, aga näiteks Lõuna-Eestis on Läti kodanikest vargad samuti sisuliselt iganädalane probleem. Kuid liigutakse ka oluliselt kaugemale, näiteks hiljuti tabasid meie turvatöötajad mitmel objektil vargusi üritanud grupeeringu, mille liikmed olid pärit Kaukaasia piirkonna riikidest. Kuigi mujalt tulnud vargad moodustavad kohalike kõrval selgelt vähemuse, on kurjategijate rahvusvahelist haaret siiski järjepidevalt tunda,» tõi Aia välja.

Hiljuti Harjumaal kodudesse tunginud varga tegevusest tehtud piltidelt võib näha, et ta pääses majja läbi otsekui avamisasendis lingiga akna. Eksperdi kinnitusel polnud see siiski pererahva hooletus, vaid selliste varaste n-ö käsitöömeisterlikkuse näide.

«Ma ei hakka avalikult tehnilisi detaile jagama, aga paraku tõesti on tänapäeval üldlevinud pakettakende konstruktsioonis mõned ohtlikud nõrkused, mis lubavad profivarastel neid üsna primitiivsete tööriistade abil ka väljastpoolt avada. Sisuliselt keeratakse akna linki teistpoolt klaasi. Samuti on kahjuks väga paljud Eesti kodud ehitatud nii, et akende või ka uste klaase ei ole keeruline ilma lärmi tegemata ja vaid paari minutiga täiesti eest ära tõsta,» hoiatas Aia.