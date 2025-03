2000 inimese seas läbi viidud küsitluse kohaselt teeb 12 protsenti seda iga päev, samas kui teist sama palju pissib duši all vähemalt kord nädalas.

Vanuserühmade lõikes paistavad silma millenniumi põlvkonna esindajad, kellest tervelt 25 protsenti tunnistab, et see on nende igapäevane harjumus. Võrdluseks teeb seda ainult 13 protsenti X-generatsioonist ja kuus protsenti beebibuumeritest.