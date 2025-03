Päästeamet palub maaomanikel hoida veeohutuspüstakutel silma peal

«Oleme uppumissurmade vähendamiseks alates 2012. aastast paigaldanud supluskohtadesse veeohutuse infostende, millelt leiab juhendid õnnetuse korral tegutsemiseks ja päästevahendid. Praeguseks on selliseid infostende üle Eesti paigaldatud ligi 700. Paraku ka lõhutakse neid üsna kiires tempos, näiteks eelmisel kevadel oli ühel või teisel moel rikutud umbes kolmandik stendidest. Päästevahendid on mõeldud aga inimelu päästmiseks ja kui neid seal enam ei ole, pole ka võimalik kiiret abi osutada,» ütles päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala ning lisas, et näiteks Lüganuse vallas Uljaste järve kaldal asuvale infostendile on viimased kümme aastat tulnud igal kevadel hankida uus päästerõngas ja viskeliin.

Veeohutuspüstak peab asuma veekogu lähedal, olema nähtav ja sellele peab olema kerge ligi pääseda. Ohutuspüstakult leiab lisaks päästevahenditele info ja juhendid, kuidas kasutada päästevahendeid, helistada Häirekeskusesse ning elustada. Lisaks peab infotahvlil olema üldinfo veeohutuse reeglitest. Samuti on iga püstak tähistatud numbriga, et häirekeskus saaks õnnetuse korral sündmuspaiga võimalikult kiiresti tuvastada ja hädasolijatele abi saata.

«Soovime nüüd astuda sammu edasi ja enne järgmist ujumishooaja algust teha koostöölepingud maaomanikega. See on vajalik selleks, et osapoolte vastutus oleks selgem ja veeohutuse infostendid oleksid komplekssed, mis omakorda tagab veeohutuse ja võimaldab kiire abi ohtlikku olukorda sattunutele,» ütles Virkala.

Päästeamet kannab veeohutuse infostendi infotahvli kulu ning kontrollib veeohutuse infostendide seisukorda hiljemalt iga aasta 1. maiks. Vajadusel vahetatakse infotahvel enne ujumishooaja algust (1. juuni) välja.

Maaomanik hoiab infostendil regulaarselt silma peal, et see oleks hooldatud ja päästevahendid oleksid kasutusvalmis. Juhul kui päästevahendid on varastatud või rikutud, organiseerib maaomanik oma vahenditest uued.

Kui märgatakse katkist või muul moel puudulikku veeohutuspüstakut, tuleb sellest teada anda lähimale päästekomandole või Riigiinfo telefonile 1247.

2024. aastal uppus Eestis 42 inimest, neist 10 suplemisel. Tänavu on uppunud kaks inimest, mõlemad olid läbi jää vajunud kalamehed.