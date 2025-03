RAHVA LEMMIKUD Selgunud on 2025. aasta parimad taimsed tooted!

Veebipõhise rahvahääletuse tulemusel on selgunud aasta parimad taimsed tooted neljas kategoorias. Parimaks taimseks lihatooteks osutus Mati kanaloog. Parim taimne piimatoode on aga Yook barista kaerapiim. Parima taimse avastuse kategoorias saavutasid esikoha Thormi bolognese ravioolid. Parima taimse resto roa tiitlit kannab Kurja Koera SAI! vegan võiku.

«Selle aasta konkurss on olnud väga eriline, sest iga kategooria esikolmikud moodustasid just Eesti ettevõtete tooted,» kommenteerib Aasta parima taimse tiitli konkurssi Taimse Teisipäeva kampaaniajuht Kristel Külmallik. «Meeletult tore, et erinevad Eesti tootjad aina enam maitsvaid taimseid tooteid turule toovad ning kui soojalt tarbijaskond need tooted vastu on võtnud. Taimsed tooted on mõeldud kõigile nautimiseks,» lisab ta.