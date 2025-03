PESITSUSAEG LÄHENEB 6 kasulikku nippi, kuidas linnud viisakalt eemale hoida

Varesed ja kajakad, kellega on aastate lõikes kõige rohkem probleeme olnud, otsivad endale sobivat pesitsuskohta juba praegu, mistõttu on õige aeg hoone üle vaadata, et linnud inimese jaoks ebasobivasse kohta üldse pesa ei ehitaks.

«Poegade kasvatamine on lindude jaoks kõige olulisem ja tundlikum periood. Enne lindude pesitsushooaja algust peaks kindlasti ehitised üle vaatama seetõttu, et pesitsuse ajal lindude häirimine on ebaeetiline ja seadusega keelatud. Ennetusega ei tohi aga alustada keset pesitsust – kui pesas on juba munad ja/või pojad, siis tuleb neist eemale hoida ja oodata, kuni linnupojad on piisavalt suured ja lahkuvad pesapaigast,» ütles keskkonnaameti loodushoiutööde büroo juhataja Eike Tammekänd.

Juba märtsis tuleks katuseid ja hoove kontrollides ning hooldades pesaalged eemaldada, et soovimatuid pesitsuskatsetusi ennetada. Nii saavad linnud võimaluse valida sobivam pesapaik ja oma järglased üles kasvatada. Majaomanik peaks üle vaatama ja vajadusel takistama lindude ligipääsu katusele, pööningule, rõdudele, räästaalustele, samuti võiks kriitilise pilguga üle vaadata kogu pooleliolev ehitis või näiteks laoplats. Eriti põhjalikult tuleks seda teha, kui on teada, et kevadel või suvel on plaanis majal katust või voodrit vahetada.

Linnud on linnakeskkonna loomulik osa ning looduse loomulikku eluringi peaks inimene sekkuma võimalikult vähe. Eike Tammekännu sõnul on sekkumine põhjendatud ainult inimeste tervise või vara kaitseks.