OSA KOOREKIHIST Eesti puitehitus pälvis Lõuna-Koreas suurt tähelepanu

«Nii mess kui ka Eesti ettevõtete esinemised andsid Eesti puitmajasektorile palju nähtavust ning huvi Eesti lahenduste vastu on märgatavalt kasvanud. Olles Euroopa suurim puidust tehasemajade eksportija, on Eesti puitehituses innovatsiooni eestvedaja, ning täna huvitab Lõuna-Korea turgu just modulaarne- ja madalsüsinik ehitus, milles on meil palju pakkuda,» kirjeldab Kadaja.