TEEME SELGEKS Kas kodulaenu tähtaeg võib jääda ka pensionikka?

Kuigi kodulaenu võib tagasi maksta ka pensionieas, tuleb viimane laenumakse reeglina teha hiljemalt 75. sünnipäevaks, mis tähendab, et umbes kümnel esimesel pensioniaastal on kodulaenu teenindamine üsna tavapärane. Ka enam kui 35% Coop Panga kodulaenudest on tagasimaksetäheaeg laenuvõtja pensionieas. Pärast pensionile jäämist võib laenumakse moodustada sissetulekust küll suurema osa kui laenu võtmise ajal, ent see ei tähenda et inimesed jääksid pensionieas laenumaksete tasumisega hätta.

See on nii, sest pangad järgivad laenuotsust tehes kindlat reeglit, mille järgi ei tohi laenumakse moodustada rohkem kui 40–50% inimese netosissetulekutest. See tähendab, et pärast laenumakset jääb vähemalt 50% sissetulekust alles muude kulude katmiseks, mis on ka piisavaks puhvriks laenumaksetega toimetulekuks, kui sissetulek peaks tulevikus mõnevõrra vähenema.

Teiseks vähenevad pensioniikka jõudes suure tõenäosusega ka igapäevased kulutused. Näiteks puudub suurel osal pensionäridel ülalpeetav ning vähenevad või kaovad ka tööl käimisega seotud kulud. See tähendab, et kuigi pensionieas sissetulek suure tõenäosusega väheneb, vähenevad ka kulud elamisele, mis muudab laenu teenindamise jõukohasemaks.

Kolmandaks tuleb arvestada, et tulevane pension sõltub teenitavast palgast ja viimase kümne aasta palgakasv on olnud keskmiselt 6,9% aastas. Coop Panga laenuportfelli näitel võib öelda, et isegi kui iga-aastane palgakasv oleks üksnes 3% ja tulevane pension moodustab teenitavast palgast umbes 50%, kasvaks keskmise laenusaaja laenumakse ja pensionitulu suhe 37% pealt vaid 42% peale.