EKSPERT AVALDAB Põhjus, miks uusarenduste ruutmeetrid kahanevad

Kikase sõnul on positiivne näha, et arendajad on muutunud julgemaks ja alustavad suuremahuliste projektidega nii Tallinnas kui ka väljaspool. Kui viimastel aastatel piiras arendajaid rahastamise kallinemine, siis nüüd võib näha, et koppa lüüakse järjest rohkem maasse. Siiski püsivad uusarenduste korterite hinnad kõrged, kuna ehituskulud on endiselt tõusuteel.

«Eestis on kinnisvarahinnad viimase kümnendi jooksul kasvanud Euroopa kiireimas tempos ning inimeste sissetulekuid ja üleüldist elatustaset arvestades on hind muutunud suhteliselt kalliks. See tähendab, et uusarendustesse saavad omale kinnisvara lubada pigem keskmisest jõukamad inimesed ning seetõttu on ka arendajad keskendunud eelkõige eksklusiivsematele elamispindadele.»

Korterite kõrge hinnatase on viinud ka ruutmeetrite arvu vähenemiseni. «Kui koroonapandeemia ajal oli inimestel vaba raha rohkem ja investeeriti suurematesse elamispindadesse, siis tänaseks oleme jõudnud olukorda, kus iga lisaruutmeeter tähendab olulist hinnatõusu,» selgitas Kikas turul toimuvat. Näiteks tuleb täna arvestada, et 20 lisaruutmeetrit tähendab Tallinna korteri müügipakkumise puhul ligikaudu 80 000–100 000 eurot hinnakasvu.

Piiratud rahaliste võimaluste tõttu on kahetoaliste korterite suurus langenud keskmiselt 45 –50 ruutmeetrini ning kolmetoalised jäävad enamasti 65 ruutmeetri kanti. Lisaks meelitavad arendajad ostjaid erinevate lisaväärtustega, nagu näiteks tasuta parkimiskohad, panipaigad või köögimööbel.

Positiivse aspektina võib Kikase sõnul arenduste müüginumbrite kasv käesoleval aastal pakkuda ostjatele paremaid läbirääkimisvõimalusi. «Kindlasti on võimalik hinna suhtes paremini läbi rääkida piirkondades, kus pakkumine on külluslik. Eksklusiivsema korteri puhul tuleb aga arvestada, et hinnaalanduse võimalus on pigem harv,» nentis ekspert.