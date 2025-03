NÄDALA RESTORAN Väga värviline fusion-köök Tartus

Fusion-köök ühendab eri rahvuste või piirkondade toidu­traditsioone, et luua uusi ja põnevaid maitsekombinatsioone. Tegemist ei ole pelgalt erinevate köökide juhusliku segunemisega, vaid loomingulise protsessiga. Eestis on see võrdlemisi uus, kuid mitte enneolematu trend, mille küllap ehk kõige fantaasiarikkama menüüga valik asub Tartus Aparaaditehase restoranis nimega Puen­te. Seal ühendatakse Nikkei ehk Jaapani ja Peruu köögi põnevad maitsed Hispaania ja Vahemere köögi nüanssidega. Puente on Saudi Araabia muinasjutuliselt rikka kroonprintsi Mohammed bin Salmani juures kokana töötanud ja kümmekond aastat Hispaanias Nikkei köögipoolt vahetult tundma õppinud Mati Lüdimoisi restoran.