Aednike salarelv: lihtne ja odav vahend umbrohu ja kahjurite vastu

Aiandusekspert Chris Bonnett soovitab kasutada umbrohu hävitamiseks tavalist lauasoola. «Sool on aias väga kasulik, kuid paljud inimesed ei ole sellest teadlikud. See võib aidata lahendada mitmeid probleeme, sealhulgas umbrohtu tõrjuda ja kahjureid peletada,» selgitab Bonnett, kes on aiandusportaali GardeningExpress asutaja.