Unusta piim! See koostisosa muudab Meghani sõnul munapudru eriti kohevaks

Telesarjas, mis koosneb kaheksast episoodist, valmistab hertsoginna koos Korea-Ameerika koka Roy Choiga koreapärast praekana. Choi lisab taignale gaseeritud vett, mis teeb toidu eriti krõbedaks. «Kas gaseeritud vesi teeb taigna eriti krõbedaks?» küsis Markle kokalt. Choi kinnitas, et just nii see teeb.