Seda populaarset rooga üles soojendades riskid kõhuhädade ja toidumürgitusega

Kõik toidud ei ole siiski ohutud, üks neist on riis. Räägime alljärgnevalt lahti, miks toiduohutuse eksperdid paluvad kategooriliselt just riisi sisaldavaid roogasid mitte soojendada.

Riisi sisaldavate toitude uuesti kuumutamine võib kergesti põhjustada toidumürgitust. Lisaks tuleb keedetud riisi korralikult säilitada ja siin on põhjus. Fakt on see, et toored riisiterad võivad sisaldada bakterit Bacillus cereus, mis võib mürgiseid aineid vabastada. Isegi kõrgel temperatuuril küpsetamisel võivad selle bakteri eosed ellu jääda. Kui keedetud riis jäetakse pikemaks ajaks toatemperatuurile seisma, hakkavad bakterid aktiivselt paljunema ja nende toksiinid võivad põhjustada toidumürgitust.