7 küsimust, mida endalt tolmuimeja ostmisel küsida

Viimaste aastate trend näitab robottolmuimejate ostmise langust. Sergei Pool selgitab: «Probleemiks on see, et robottolmuimejate puhul on tegemist üsna nõudliku masinaga, mille eest tuleb pidevalt hoolt kanda. Robot nõuab iga teatud aja tagant tarkvara uuendamist, hooldust, konteineri puhastamist, filtrite vahetamist jms. Inimesed eelistavad mugavust ning ei taha selliste tööde peale aega kulutada. Kui roboti eest aga korrapäraselt hoolt ei kanta, siis see kaua korralikult ei tööta. Mõnes mõttes on juhtmega tolmuimejaid lihtsam hooldada, seetõttu soovitan neid neile, kes ei viitsi hooldamisega tegeleda.»